الجزائر وموريتانيا تتفقان على دراسة تقديم تسهيلات جمركية وضريبية بينهما

أعلنت الجزائر وموريتانيا الاتفاق على دراسة تطبيق تسهيلات جمركية وضريبية، وتذليل كل العوائق التجارية و تحديد المنتجات القابلة للتبادل التجاري بين البلدين.



جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعت وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني، مرابط ولد بناهي، اليوم، بمقر وزارة التجارة الموريتانية، بنواكشوط، بوزير المالية الجزائري لعزيز فايد، ووزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، وذلك خلال زيارتهما الرسمية إلى موريتانيا.



وبحسب بيان وزارة التجارة الجزائرية، أشرف وزيرا المالية والتجارة على افتتاح المعارض الدائمة للمنتجات الجزائرية بنواكشوط، واتفقا مع وزير التجارة الموريتاني على تشكيل لجنة تضم قيادات من البلدين؛ لدراسة التسهيلات الجمركية والضريبية لمنتجات البلدين.