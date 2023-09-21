اليوم.. الحفل الختامي لمشروع «أنا الراقي بأخلاقي» بحضور وكيل الأزهر

يعقد قطاع المعاهد الأزهرية ، اليوم الخميس، الحفل الختامي لمشروع "أنا الراقي بأخلاقي"، في موسمه الأول، بحضور فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر.

ويشتمل الحفل على كلمة لفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وكلمة ترحيبية لفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكلمة عن المشروع وما تم فيه من إنجازات يلقيها الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، فضلا عن فقرات إنشادية للطلاب، كما سيتم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة مشروع " أنا الراقي بأخلاقي".

وتهدف مبادرة " أنا الراقي بأخلاقي"، إلى تأصيل القيم الإيجابية المصرية والأخلاق الكريمة، ونشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش داخل المجتمع، فضلا عن مواجهة الأفكار الهدامة في المجتمع المصري، وتعميق روح الولاء والانتماء للطلاب، والسعي لتحصين عقول الطلاب ضد الأفكار غير السوية والهدامة، بالإضافة إلى اكتشاف جيل قادر على البناء والإبداع من طلاب الأزهر الشريف.