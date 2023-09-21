عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر 2400 جنيه.. أحدث تابلت لطلبة المدارس والجامعات

بسعر 2400 جنيه..أحدث
بسعر 2400 جنيه..أحدث تابلت لطلبة المدارس والجامعات

أطلقت Teclast جهاز التابلت P85T بمواصفات جيدة وسعر مناسب. يأتي  بشاشة بحجم 8 بوصات مدعومة ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ومعالج Allwinner A523. يأتي الجهاز P85T بعد أن قدمت Teclast أجهزة التابلت M50 Pro و T40 Air في أغسطس فيما يلي المواصفات المفصلة للجهاز الجديد.

 

سعر ومواصفات  جهاز Teclast P85T

 

يأتي جهاز Teclast P85T الجديد بتصميم جميل مع حواف منحنية وحواف سميكة على الشاشة. هناك حلقتان على الجزء الخلفي، إحداهما تحتوي على مستشعر الكاميرا في حين تحتوي الأخرى على فلاش LED. يأتي الجهاز بشاشة بحجم 8 بوصات وبدقة 1280 × 800 بكسل. يعمل بمعالج Allwinner A523، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x.

يأتي المعالج بثمانية نوى ARM Cortex-A55 مقسمة بالتساوي إلى مجموعتين تعمل بتردد 1.8 جيجاهرتز و 1.42 جيجاهرتز على التوالي (وفقًا لـ NoteBookCheck). يحتوي معالج Allwinner A523 على وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC1 ويتم تصنيعه بتقنية 22 نانومتر.

يأتي جهاز Teclast P85T أيضًا بسعة تخزين فلاش eMMC 5.1 بسعة 64 جيجابايت، وفتحة بطاقة MicroSD، ومقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم. يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويشحن عبر منفذ USB Type-C. فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، قامت Teclast بتجهيز الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 0.3 ميجابكسل.

يزن جهاز Teclast P85T اللوحي 335 جرامًا. يتم عرضه للشراء بسعر 79.99 دولارًا (أي ما يعادل 2400 جنيه مصري)، وتبيع الشركة أيضًا حافظة Folio Case بقيمة إضافية قدرها 14.99 دولارًا.

Teclast جهاز Teclast P85T التابلت جهاز التابلت T40 Air M50 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. طعم جديد بالذكاء الاصطناعي

أفضل التطبيقات المجانية لتعديل الصور على موبايلك

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل S24 Ultra الجديد من سامسونج يقهر iPhone 15

هبوط كبير في سعر الهاتف الأكثر طلبا من سامسونج Galaxy A34.. مواصفاته خارقة

موبايل جديد على شكل شنطة من Honor يتحدى iPhone.. مواصفاته خيالية

أفضل هاتف من سلسلة Oppo Reno الأسطورية.. بالسعر والمواصفات

اللمبي 8 جيجا.. تجربة أول شريحة في دماغ البشر تتحول إلى حقيقة

إلى اللقاء ChatGPT.. ميزات حصرية لـ روبوت الشات الخاص بـ جوجل Bard

ترشيحاتنا

الأمن يلقي القبض على مسؤول حكومي مزيف.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

منعطف خطير.. الزمالك يرفض تقسيط الغرامة وأفيس يتنصل وإجراء جديد من كهربا

أسامة السعيد: دور مصر في نشر السلام تاريخي

الحكومة تطلق حملات قومية وإعلامية لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر

كورال أبناء مصر بقيادة سليم سحاب يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بمئوية سيد درويش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ