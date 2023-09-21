بسعر 2400 جنيه.. أحدث تابلت لطلبة المدارس والجامعات

أطلقت Teclast جهاز التابلت P85T بمواصفات جيدة وسعر مناسب. يأتي بشاشة بحجم 8 بوصات مدعومة ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ومعالج Allwinner A523. يأتي الجهاز P85T بعد أن قدمت Teclast أجهزة التابلت M50 Pro و T40 Air في أغسطس فيما يلي المواصفات المفصلة للجهاز الجديد.

سعر ومواصفات جهاز Teclast P85T

يأتي جهاز Teclast P85T الجديد بتصميم جميل مع حواف منحنية وحواف سميكة على الشاشة. هناك حلقتان على الجزء الخلفي، إحداهما تحتوي على مستشعر الكاميرا في حين تحتوي الأخرى على فلاش LED. يأتي الجهاز بشاشة بحجم 8 بوصات وبدقة 1280 × 800 بكسل. يعمل بمعالج Allwinner A523، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x.

يأتي المعالج بثمانية نوى ARM Cortex-A55 مقسمة بالتساوي إلى مجموعتين تعمل بتردد 1.8 جيجاهرتز و 1.42 جيجاهرتز على التوالي (وفقًا لـ NoteBookCheck). يحتوي معالج Allwinner A523 على وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC1 ويتم تصنيعه بتقنية 22 نانومتر.

يأتي جهاز Teclast P85T أيضًا بسعة تخزين فلاش eMMC 5.1 بسعة 64 جيجابايت، وفتحة بطاقة MicroSD، ومقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم. يحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير ويشحن عبر منفذ USB Type-C. فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، قامت Teclast بتجهيز الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 0.3 ميجابكسل.

يزن جهاز Teclast P85T اللوحي 335 جرامًا. يتم عرضه للشراء بسعر 79.99 دولارًا (أي ما يعادل 2400 جنيه مصري)، وتبيع الشركة أيضًا حافظة Folio Case بقيمة إضافية قدرها 14.99 دولارًا.