لأول مرة..الأعلى للأزهر يقرر فتح دراسات عليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة

أعلن الدكتور سعد عبد الجليل ، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر بنين بالقاهرة، فتح باب التقديم للدراسات العليا بالكلية، موضحا أن المجلس الأعلى للأزهر وافق لأول مرة على فتح باب التقديم لمرحلة الدراسات العليا، مضيفا : نشكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، على إتاحة الفرصة أمام أبناء الكلية لتحقيق أحلامهم في الارتقاء العلمي بالمجالات الرياضية.

وأوضح عميد الكلية، في تصريح ل " صدى البلد"، أنه منذ تأسيس قسم التربية الرياضية بكلية التربية عام 1991م وحتى تحويله إلى كلية التربية الرياضية بقرار وزاري رقم 714 لعام 2011م ثم فتح فصول التربية الرياضة للبنات عام ٢٠١٨م، وحتى انفصالها إلى كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة، وأصبح الكثير من طلاب الأزهر يرغب في الالتحاق بالمرحلة بعد الجامعية من أجل تحقيق حلمه في الارتقاء العلمي بمرحلتي الماجستير والدكتوراة في المجال الرياضي بالأزهر الشريف والتربية الرياضية.

ونص قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣م بفتح الدراسات العليا (دبلومات -ماجستير – دكتوراه ) ويكون مقرها كلية التربية الرياضية جامعة الازهر بالقاهرة .

وأوضح الدكتور وائل عادل المتحدث الإعلامي للكلية، أنه سوف تبدأ إدارة الدراسات العليا بالكلية باستلام الأوراق من الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالكلية، من يوم الأحد 16/9/2023م حتي ٣٠/٩/٢٠٢٣م ليظل الأزهر الشريف رائداً في جميع فروع المعرفة.

لمتابعة جميع خطوات التقديم يرجى متابعة الموقع الرسمي للدراسات العليا https://t.me/PhysicalEducation202 .