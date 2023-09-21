عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأول مرة..الأعلى للأزهر يقرر فتح دراسات عليا في التربية البدنية وعلوم الرياضة

د.سعد عبد الجليل
د.سعد عبد الجليل عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر

أعلن الدكتور سعد عبد الجليل ، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر بنين بالقاهرة، فتح باب التقديم للدراسات العليا بالكلية، موضحا أن المجلس الأعلى للأزهر وافق لأول مرة على فتح باب التقديم لمرحلة الدراسات العليا، مضيفا : نشكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، على إتاحة الفرصة أمام أبناء الكلية لتحقيق أحلامهم في الارتقاء العلمي بالمجالات الرياضية.

وأوضح عميد الكلية، في تصريح ل " صدى البلد"، أنه منذ تأسيس قسم التربية الرياضية بكلية التربية عام 1991م وحتى تحويله إلى كلية التربية الرياضية بقرار وزاري رقم 714 لعام 2011م ثم فتح فصول التربية الرياضة للبنات عام ٢٠١٨م، وحتى انفصالها إلى كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة، وأصبح الكثير من طلاب الأزهر يرغب في الالتحاق بالمرحلة بعد الجامعية من أجل تحقيق حلمه في الارتقاء العلمي بمرحلتي الماجستير والدكتوراة في المجال الرياضي بالأزهر الشريف والتربية الرياضية.

ونص قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣م بفتح الدراسات العليا (دبلومات -ماجستير – دكتوراه ) ويكون مقرها كلية التربية الرياضية جامعة الازهر بالقاهرة .

وأوضح الدكتور وائل عادل المتحدث الإعلامي للكلية، أنه سوف تبدأ إدارة الدراسات العليا بالكلية باستلام الأوراق من الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالكلية، من يوم الأحد 16/9/2023م  حتي ٣٠/٩/٢٠٢٣م ليظل الأزهر الشريف رائداً في جميع فروع المعرفة.

لمتابعة جميع خطوات التقديم يرجى متابعة الموقع الرسمي للدراسات العليا https://t.me/PhysicalEducation202  .

الأعلى للأزهر الاعلى للازهر يقرر فتح دراسات عليا في التربية البدنية كلية تربية رياضية جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

"شوكة في خاصرتهم".. رئيس وزراء المجر يشن هجوما شرسا على الدول الغربية

الدكتور حسن سليمان يوضح أسباب انتشار بعض الكلمات الجديدة على السوشيال ميديا

دفع نفقات إعادة الضحايا لمصر.. قرار عاجل ضد عصابة تهريب المهاجرين

لأول مرة في عهد فيتوريا.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

أكثر تطرفا.. الأرصاد تصدم المصريين قبل بداية فصل الخريف 2023

وكالة ناسا تعلن رسميا وجود كائنات فضائية في الكون.. ما حقيقة الأمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ