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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يبدأ جولات ميدانية للمدن المستضيفة بطولة كأس العالم 2026

صدى البلد

استضافت مدينة ميامي أول اجتماعات اللجان الخاصة بتنظيم كأس العالم 2026 قبل بدء سلسلة من الزيارات إلي 16 مدينة سوف تستضيف فعاليات البطولة التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال فيفا إن ميامي شهدت اجتماعا مكونا من مسئولي الإتحاد الدولي لكرة القدم مع اللجنة المنظمة للبطولة قبل بدء سلسلة من الزيارات إلى كل مدينة من المدن الـ 16 المضيفة لبطولة كأس العالم  2026 بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة. 
وأضاف أن تلك الزيارات تاتي في إطار عملية التخطيط والتحضير المستمرة لتنظيم أكبر حدث رياضي في التاريخ، والذي سيشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً في ثلاث دول حيث سيكون التنافس على أشده لنيل اللقب الأغلى على الإطلاق في عالم كرة القدم.
وأوضح أن تلك الزيارات التي سوف تستمر علي مدي أسابيع تنقسم إلي جزئين وسوف تكون محطتها الأخيرة بمدينة فانكوفر الكندية 
و قال هيمو شيرجي، مدير العمليات لبطولة كأس العالم: "نحن سعداء للغاية لبدء هذه الجولة اليوم في مدينة ميامي التي سيكون بها المقر الرئيسي للجنة المنظمة، إن تركيزنا الآن مُنصب على التقييم الجماعي للحالة الراهنة للبنية التحتية للبطولة ووضع اللمسات الأخيرة على خططنا التشغيلية للمدن والملاعب، حيث نستعد لاستقبال الآلاف من المشجعين هنا في ميامي والملايين في مختلف أنحاء كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2026".
وأضاف: "منذ إختيار المدن المضيفة في يونيو 2022، عملنا على دمج ما اكتسبناه من خبرات ومعارف في بطولات كأس العالم مع ما تزخر به منطقة أمريكا الشمالية من خبرة واسعة في تنظيم أحداث رياضية تُعد من بين الأكثر تسلية وترفيهاً في العالم، ومن هذا المنطلق، فإن مهمتنا المشتركة تتمثل في تقديم تجربة رائدة وغير مسبوقة للمشجعين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم 2026 ، وما هذه الجولة المعنية بالتخطيط التشغيلي إلا خطوة أخرى في الطريق إلى تحقيق هذا المبتغى".
فيما أوضحت دانييلا ليفين كافا عمدة مقاطعة ميامي: " مقاطعة ميامي داد ومدنها وبلدياتها البالغ عددها 34، ولجنة مدينتنا المضيفة والعديد من أهالينا الشغوفين بكرة القدم ترحب بوفد الفيفا مع انطلاق هذه الجولة التخطيطية الحاسمة، ونحن واثقون أننا معاً سنقدم تجربة من الطراز العالمي لملايين الزوار وعشاق اللعبةمنسكان مدننا الذين سيشاركون في هذا الحدث العالمي."
يُذكر أن نسخة 2026 من الحدث الكروي الأبرز ستقام في ثلاث دول، حيث ستُجرى المباريات في 16 مدينة مضيفة وستشهد مشاركة 48 منتخباً وطنياً في 104 مباراة.

 

مدينة ميامي بتنظيم كأس العالم 2026 كندا الولايات المتحدة الامريكية الاتحاد الدولي لكرة القدم

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