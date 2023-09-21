تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة فاركو بالدوري

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو بالدوري.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي
وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي
هجوم: أحمد عاطف
ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، محمد ربيعة ، طارق طه ، محمد نصير ، علي زعزع ، أحمد رفعت ، محمد فاروق ، مروان محسن ، عمر السعيد
ويحل بعد قليل وفي تمام الرابعة عصراً، على ملعب برج العرب، فريق مودرن فيوتشر، ضيفاً على فريق فاركو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.