تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة فاركو بالدوري

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، طارق طه ، محمد نصير ، علي زعزع ، أحمد رفعت ، محمد فاروق ، مروان محسن ، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الرابعة عصراً، على ملعب برج العرب، فريق مودرن فيوتشر، ضيفاً على فريق فاركو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.