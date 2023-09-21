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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة السعودية تستقبل وفد أطفال مصريين لتهنئة المملكة باليوم الوطني الـ93

الأطفال يهنئون السفير
الأطفال يهنئون السفير السعودي باليوم الوطني

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، وفد أطفال من مدرسة سعد زغلول الرسمية للغات المصرية لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

ورحّب السفير نقلي خلال الاستقبال بالأطفال الذين ارتدوا أزياءً تقليدية من المملكة ومصر وألقوا كلمات تهاني للمملكة عكست ملامح العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما حملوا بفخرٍ وسعادة الأعلام السعودية والمصرية.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين أهمية دور الأجيال القادمة في توثيق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنيًا للوفد الطلابي المهنئين النجاح والتوفيق في دراستهم.

وفي ختام اللقاء، التقطت الصور التذكارية لهذه الزيارة.

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أسامة بن أحمد نقلى الاعلام السعودى الحرمين الشريفين السفارة السعودية جمهورية مصر العربية خادم الحرمين الشريفين

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