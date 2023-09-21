السفارة السعودية تستقبل وفد أطفال مصريين لتهنئة المملكة باليوم الوطني الـ93

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بمقر السفارة، وفد أطفال من مدرسة سعد زغلول الرسمية للغات المصرية لتقديم التهنئة بمناسبة اليوم الوطني الـ93.

ورحّب السفير نقلي خلال الاستقبال بالأطفال الذين ارتدوا أزياءً تقليدية من المملكة ومصر وألقوا كلمات تهاني للمملكة عكست ملامح العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما حملوا بفخرٍ وسعادة الأعلام السعودية والمصرية.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين أهمية دور الأجيال القادمة في توثيق أواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، متمنيًا للوفد الطلابي المهنئين النجاح والتوفيق في دراستهم.

وفي ختام اللقاء، التقطت الصور التذكارية لهذه الزيارة.

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