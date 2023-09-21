كنزي وفراس|حكاية أشهر كابلز على السوشيال ميديا.. كيف بدأت العلاقة؟

أشار صانعا المحتوى، كنزي وفراس، إلى أن تعارفهما بدأ عبر السوشيال ميديا، وتابعا “كنت أعزف وكنزي كانت تغني”، وأكد أن "كنزي كان لها فيديوهات على السوشيال ميديا وهي تغني وكنت أرغب في التواصل معها".

وقالت كنزي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أن بداية تعارفنا كانت في عام 2015، وتمت الخطوبة في عام 2019، مؤكدة أن والدتي تثق في فراس بشكل كبير.

تقديم النصيحة لي

وتابعت كنزي، أنه دائما أحصل على مشورة والدتي قبل نشر أي فيديو لأنه أثق في رأيها بشكل كبير ولا تجاملني، وتعمل دائما على تقديم النصيحة لي.