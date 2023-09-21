الجزائر .. 364 حادثًا مروريًا ومصرع 17 شخصًا في أسبوع

أفادت صحيفة سبق الجزائرية؛ بأن مصالح الأمن الوطني سجلت 364 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 سبتمبر 2023، أسفر عنه وفاة 17 شخصا وجرح 434 آخرين.

وذكرت الأمن الوطني الجزائري في بيان له اليوم الخميس، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بأزيد من 20 حادث، إضافة إلى انخفاض في عدد الجرحى بأقل من 12 جريح، وارتفاع في عدد الوفيات بأكثر من 10 حالات.

واوعز البيان أسباب هذه الحوادث إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.