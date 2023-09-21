عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر .. 364 حادثًا مروريًا ومصرع 17 شخصًا في أسبوع

ارشيفي
ارشيفي

أفادت صحيفة سبق الجزائرية؛ بأن مصالح الأمن الوطني سجلت 364 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 سبتمبر 2023، أسفر عنه وفاة 17 شخصا وجرح 434 آخرين.

وذكرت الأمن الوطني الجزائري في بيان له اليوم  الخميس، أنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بأزيد من 20 حادث، إضافة إلى انخفاض في عدد الجرحى بأقل من 12 جريح، وارتفاع في عدد الوفيات بأكثر من 10 حالات.

واوعز البيان  أسباب هذه الحوادث  إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

الجزائر وموريتانيا تتفقان على دراسة تقديم تسهيلات جمركية وضريبية بينهما

لتبادل الخبرات والتجارب.. وزيرة ليبية تزور الجزائر لأول مرة بعد كارثة درنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

جنوب العاصمة.. زلزال قوي يضرب الجزائر

ألسنة اللهب تلتهم مساحات من غابات شرق الجزائر| شاهد

ترشيحاتنا

أمين عام الناتو: انضمام أوكرانيا للحلف مستبعد

رمضان وتوريه على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية علي السرير برضاها

تحقيق ضد زالوجني.. استجواب قائد الجيش الأوكراني بسبب فقدان منطقتي خيرسون وزابوريجيا

لأول مرة .. المستشار الألماني يدلي بتصريحات حادة عن بوتين

400 جنيه.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

علا غانم تستعرض جمالها بلوك جديد

طبيبة بيطرية تكشف سر البقرة المبروكة

انطوائي أم اجتماعي؟.. ما تراه أولا في صورة الوهم البصري يكشف لك

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ