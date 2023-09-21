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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيق ضد زالوجني.. استجواب قائد الجيش الأوكراني بسبب فقدان منطقتي خيرسون وزابوريجيا

فاليري زالوجني
فاليري زالوجني

ذكرت “بي بي سي أوكرانيا”، أن المحققون الأوكرانيون استجوبوا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بسبب فقدان أوكرانيا للأراضي الجنوبية، مشيرة إلي أنه لم يتم استدعاؤهم رسميا للاستجواب.

وقالت “بي بي سي أوكرانيا”: “تدعي العديد من مصادرنا أنه كجزء من التحقيق في هذه القضية، جاء المحققون للتحدث إلى فاليري زالوجني... ليس للقائد العام حتى الآن وضع إجرائي في هذه القضية، ولم يكن هناك استدعاء رسمي للاستجواب. لكن من الممكن أن يظهر مثل هذا الوضع لاحقا”.

وأضافت أن “مكتب الدولة للتحقيقات في أوكرانيا يحقق في القضية بموجب تهم «الخيانة العظمى» و «الموقف المهمل تجاه الخدمة العسكرية» فيما يتعلق بالتخلي عن الأراضي في الجنوب من قبل القوات الأوكرانية”.

وأوضحت أنه في الدوائر السياسية الضيقة، فقدان أراضي الجنوب “منطقتا خيرسون وزابوريجيا” تسمى بالفعل “قضية زالوجني”.

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وأصبحت منطقتا خيرسون وزابوريجيا جزء من أراضي روسيا بعد نتائج استفتاء أجري في سبتمبر 2022، ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف أراضي المناطق.

زالوجني أوكرانيا القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

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