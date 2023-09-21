سفينة غارقة.. ضابط مخابرات أمريكي يعلن بدء الغرب في التخلي عن أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الخميس، إن الحلفاء الغربيين بدأوا في الابتعاد عن أوكرانيا.

وأضاف ريتر، أن "زيلينسكي لم يعد مثيراً للاهتمام لأي شخص… بولندا تبتعد وتصف أوكرانيا بالسفينة الغارقة.… بدأت أوروبا تدرك حقيقة أن كييف خسرتها في الصراع، ولن تكون قادرة على الفوز، واستمرار الأعمال العدائية سيضر".

وأشار ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد،إلى أن ذلك لا يؤدي إلا إلى عواقب كارثية.

وأوضح أن “دول الاتحاد الأوروبي ترسل الآن أسلحة قديمة إلى نظام كييف من أجل خلق مظهر الدعم فقط، لأن هذه النماذج لن تكون قادرة على تحقيق فائدة حقيقية في ساحة المعركة”.

وأضاف ريتر أن “الجميع يدرك أن أوكرانيا تحولت إلى دولة فاشلة، وجيشها غير قادر على أخذ زمام المبادرة على الجبهة”.