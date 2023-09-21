شكري: الوضع في ليبيا مأساوي.. ومستمرون في دعم المنكوبين

قال وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الخميس، إن الوضع في ليبيا مأساوي، مؤكدا استمرار مصر في دعم المنكوبين.

وأضاف شكري، في تصريحات لقناة “العربية” السعودية، أن “الوضع في ليبيا مأساوي ومستمرون في دعم المنكوبين”.

وخلال تصريحاته لقناة “العربية” طالب وزير الخارجية، المجتمع الدولي بتقاسم أعباء النازحين.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية بيانا جديدا بشأن متابعة أحوال المصريين في ليبيا بعد الأزمة التي ضربت الجارة الغربية لمصر قبل أيام قليلة وتسببت في مقتل أكثر من 11 ألف شخص، ودمرت سدين في مدينة درنة الواقعة شرق ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية إنها تواصل متابعة أحوال المصريين المتواجدين في الشرق الليبي في المناطق المتضررة من الإعصار "دانيال"، وذلك من خلال الاتصالات والتحركات التي تجريها القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بنغازي.

وأضافت أن القنصلية المصرية تتحرك من خلال عدد من القنوات للتواصل والاطمئنان على المصريين في المناطق المنكوبة سواء من خلال التواصل مع المستشفيات في مدن ومناطق بنغازي والبيضاء وطبرق وأم الرزم ومرتوبة وشيحا، وكذلك التواصل مع مراكز الإيواء القريبة من المناطق المنكوبة.

كما تعمل القنصلية المصرية على التنسيق مع السلطات الليبية المعنية وفرق الدعم المصرية لتقديم المساعدة للناجين المتواجد بعضهم في تلك المراكز. كما تحركت القنصلية للاطمئنان على المصابين الذين وصلوا المستشفيات بمدينة بنغازي.