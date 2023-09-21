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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جهاز القاهرة الجديدة: طرح أراض للمستثمرين بمساحات 1000 فدان

الرؤوف الغيطى رئيس
الرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة

 كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، عن الخطة التنموية للمدينة والتسهيلات لأصحاب المحلات والمولات وموقفهم من البناء المخالف.

وأضاف الغيطى، خلال حواره مع برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن الخطة المستقبلية مرتكزة فى الامتداد الجنوبي والامتداد الشرقى.

الأراضي  للمستثمرين

وأكد عبد الرؤوف الغيطي أنه يتم طرح عدد كبير من الأراضي  للمستثمرين عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية بمساحات تبدأ بمساحات 1000 متر إلى 500 فدان وألف فدان، حسب الاستثمار المطلوب لتوفير المنتج العمراني المتكامل.

 

وقال الغيطي، إنه خلال الفترة الماضية قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بعمل حصر لمحفظة  الأراضي وعرضها على الجهات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرحها على المستثمرين حسب الفئة والنشاط الخاص به.

 

الجمهورية الجديدة أصحاب المحلات الخطة المستقبلية العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية المجتمعات القاهرة الجديدة

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