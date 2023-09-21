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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جهاز القاهرة الجديدة: فتح محاور وطرق لتسهيل التنمية العمرانية

عبد الرؤوف الغيطى
عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة

قال عبد الرؤوف الغيطى رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، إن القاهرة الجديدة هي بوابة العاصمة الإدارية.

وأضاف الغيطى، خلال حواره مع برنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، المذاع عبر قناة "النهار"، أن جهاز القاهرة الجديدة يعمل على العديد من المشروعات التنموية، منها ما هو يحتاج إلى رفع الكفاءة، إضافة إلى إنشاء العديد من المحاور الجديدة.

 المركز التجاري

وتابع عبد الرؤوف الغيطى: جارى رفع كفاءة المركز التجاري للمدينة بالكامل بقطاعاته الـ 4 فى إطار دعم الاستثمار والمستثمرين إضافة إلى فتح محاور جديدة فى الامتداد الشرقى وكذا الجنوبى وتطوير طريق الـ 90 الجنوبى.

وأوضح رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، أنه جارى تطوير طريق 24 ، الذي سيتيح فرص استثمارية كبيرة للعمران المتكامل، وتنمية بيت الوطن، والحى الأول والثانى. 

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