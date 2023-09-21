تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الميسترال تواصل تفريغ حمولتها من المساعدات لتوزيعها على الليبيين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.. تستمر الدولة المصرية في تقديم يد العون والمساعدة على الأشقاء في ليبيا لمواجهة تداعيات إعصار دانيال المدمر، وذلك في تقرير عرضته قناة "تن".

وتواصل حاملة المروحيات الميسترال تفريغ حمولتها من الحاويات التي تحتوي على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء بالمناطق المنكوبة.

ووجه مجموعة من الليبيين التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي والدولة المصرية على إغاثة الشعب الليبي في أزمته بعد الإعصار .

واستقبلت مستشفى حاملة المروحيات المجهزة بأحدث المعادات والأجهزة الطبية عددا من الحالات المرضية وقدمت الخدمة الطبية المتميزة لهم .

كما تستمر عناصر البحث والإنقاذ المضرية في عمليات انتشال الجثث والبحث عن المصابين في المناطق المنكوبة بليبيا.