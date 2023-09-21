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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يوافق على تبادل الزيارات مع رئيس وزراء إسرائيل

اردوغان ونتنياهو
اردوغان ونتنياهو

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه وافق على تبادل الزيارات مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال أردوغان، بعد لقاء مع نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: “سنبدأ التنقيب عن الطاقة مع إسرائيل وسنشرع في تشغيل خطوط لنقلها لتركيا وأوروبا”.

وأمس، التقى أردوغان ونتنياهو للمرة الأولى وجهاً لوجه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، يعد هذا الاجتماع معلما هاما في تحسين العلاقات بين تركيا وإسرائيل.

قالت الرئاسة التركية على منصات التواصل الاجتماعي، إن الزعيمين ناقشا القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية ومسألة فلسطين وإسرائيل. وأبلغ أردوغان نتنياهو، أن البلدين يمكنهما التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن تكون الطاقة أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي.

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وقال وزير الطاقة التركي ألبارسلان بايراكتار، الذي شارك في الاجتماع: "ركز الاجتماع على فرص التعاون في مجال الطاقة بمجالات استكشاف وإنتاج وتجارة الغاز الطبيعي". وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، أن الزعيمين اتفقا على تبادل الزيارات في أقرب وقت ممكن.

إسرائيل أردوغان الرئيس التركي نتنياهو

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