هاني فرحات: مصر دولة رائدة في مجال الفنون والموسيقى والثقافة

أكد الموسيقار هاني فرحات، أن مصر لها دور ريادي يجعلها عاصمة الفنون والموسيقى، مضيفا:" مصر بيتولد فيها كل يوم موهوب ومثقف".

وقال هاني فرحات في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"،:"مصر تستحق أن يكون لديها 50 مهرجانا مثل مهرجان العلمين الجديدة".

وأضاف هاني فرحات:" مصر رائدة في مجال الفنون والموسيقى والثقافة، وعندما تنظم مهرجانا يكون على أعلى مستوى".

وتابع هاني فرحات :" مصر لديها إمكانات كي تكون رقم واحد على العالم في معدلات السياحة"، مضيفا:" شعرت بطاقة إيجابية خلال فعاليات حفلي بمهرجان العلمين ".

وأكمل هاني فرحات:" مصر بها تنوع كبير وعدد كبير من المتطربين علينا أن نفخر بهم".