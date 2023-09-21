هاني فرحات عن رئاسته لمهرجان الموسيقى العربية: شرف وفخر

علق الموسيقار هاني فرحات، على توليه رئاسة الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية، قائلا:" شرف كبير ليا".

وقال هاني فرحات في حواره على قناة " القاهرة الإخبارية"،:" نأمل أن تخرج الدورة المقبلة بشكل مختلف ونكون فخورين بها".

وأضاف هاني فرحانت:" مهرجان الموسيقى العربية بيتعمل منذ 31 سنة وأتمنى أكون على قدر المسؤولية وأقدم شيء جديد أكون فخور به ".

وتابع هاني فرحات:" تنسيق كامل مع وزيرة الثقافة ودار الاوبرا كي نعود إلى اصل مهرجان الموسيقى العربية ي يكون مهرجان علمي ويتم إلقاء الضوء على أبحاث علمية كثيرة ".

وأكمل هاني فرحات :" الحفلات الموسيقية ستكون على هامش المهرجان للترفية على المشاركين في المهرجان ".