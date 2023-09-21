في السينما أو التليفزيون.. خالد يوسف يعلن عن فنان يتمنى العمل معه

أعلن المخرج خالد يوسف عن أمنيته فى تقديم عمل مع الفنان يحيى الفخراني سواء فى السينما أو التليفزيون.



وقال خالد يوسف خلال حواره مع برنامج ArabWood إنه يتمنى العمل مع الفنان يحيى الفخراني لكونه واحدا من أهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري.



وتابع خالد يوسف أنه يعتبر يحيى الفخراني واحدا من الخمسة الكبار فى تاريخ الفن أمثال نجيب الريحاني ومحمود المليجي.





فيلم الإسكندراني لخالد يوسف

وقال المخرج خالد يوسف، إنه سعيد بتقديم فيلم الإسكندراني، من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة ويعتبر نفسه محظوظا بتقديم هذا العمل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تقديم أي عمل من كتابته سواء للسينما أو التليفزيون.

وأكد خالد يوسف، أن أحمد العوضي بطل فيلمه الجديد الإسكندراني، سيكون بمثابة ميلاد نجم جديد، مشيرا إلى أنه حقق نجاحا كبيرا قبل وبعد تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وعن وجود مشاهد أو قصص مثيرة للجدل في فيلمه الجديد، قال المخرج الشهير:"كلمة إثارة الجدل مرتبطة بوجود اسم خالد يوسف".

وعن تجربة مسلسل سره الباتع، قال المخرج خالد يوسف: "الدراما التلفزيونية تحتاج مجهود كبير وقلت مش هرجع لها الا بمواصفات معينة مش قبلها ب 6 شهور.. المسلسل اللي فات عملناه على عجالة واتضايقت اني عملته بسرعة وأتمنى لما اجي اعمل دراما هاخد وقتي".