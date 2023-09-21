عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في السينما أو التليفزيون.. خالد يوسف يعلن عن فنان يتمنى العمل معه

خالد يوسف
خالد يوسف

أعلن المخرج خالد يوسف عن أمنيته فى تقديم عمل مع الفنان يحيى الفخراني سواء فى السينما أو التليفزيون.

وقال خالد يوسف خلال حواره مع برنامج ArabWood إنه يتمنى العمل مع الفنان يحيى الفخراني لكونه واحدا من أهم الفنانين فى تاريخ الفن المصري.

وتابع خالد يوسف أنه يعتبر يحيى الفخراني واحدا من الخمسة الكبار فى تاريخ الفن أمثال نجيب الريحاني ومحمود المليجي.

 

فيلم الإسكندراني لخالد يوسف 

وقال المخرج خالد يوسف، إنه سعيد بتقديم فيلم الإسكندراني، من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة ويعتبر نفسه محظوظا بتقديم هذا العمل، مشيرا إلى أنه كان يتمنى تقديم أي عمل من كتابته سواء للسينما أو التليفزيون. 

 

وأكد خالد يوسف، أن أحمد العوضي بطل فيلمه الجديد الإسكندراني، سيكون بمثابة ميلاد نجم جديد، مشيرا إلى أنه حقق نجاحا كبيرا قبل وبعد تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز. 

 

وعن وجود مشاهد أو قصص مثيرة للجدل في فيلمه الجديد، قال المخرج الشهير:"كلمة إثارة الجدل مرتبطة بوجود اسم خالد يوسف". 

 

وعن تجربة مسلسل سره الباتع، قال المخرج خالد يوسف: "الدراما التلفزيونية تحتاج مجهود كبير وقلت مش هرجع لها الا بمواصفات معينة مش قبلها ب 6 شهور.. المسلسل اللي فات عملناه على عجالة واتضايقت اني عملته بسرعة وأتمنى لما اجي اعمل دراما هاخد وقتي".

خالد يوسف المخرج خالد يوسف برنامج ArabWood

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب| البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه بعد قرار تثبيت الفائدة على الإيداع والإقراض

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه للنصب.. هاني شاكر يقاضي أحد متعهدي الحفلات| تفاصيل

تعرف على شخصية أسماء جلال في "آل شنب"

أخبار الفن .. صدى البلد تحتفل بشفاء سوما وعودتها للغناء من جديد.. ونجم فريق كايروكي يغيب عن حفلهم القادم بسبب عملية جراحية

صدى البلد يحتفل مع سوما بشفائها وعودتها للغناء | صور

عايزاك على انفراد .. وعد تطرح أحدث أغنياتها | فيديو

نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة دينا الشربيني

تدشين أول منصة إلكترونية تابعة لأكاديمية الفنون

تفاصيل حفل عمرو دياب فى دبي الشهر القادم

ترشيحاتنا

ضربة قوية لـ زيلينسكي.. الكونجرس الأمريكي يستعد لخفض الإنفاق على مساعدات أوكرانيا

هل الموتى يعلمون من زارهم يوم الجمعة ويومًا قبله وبعده؟ الإفتاء تجيب

اعتذار باتشيكو وأوسوريو ينهي خناقة جهازي الزمالك وبيراميدز .. شاهد

اعتقال 4 أشخاص بشبهة سرقة دبابة تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

مرموش يسجل في انتصار فرانكفورت على أبردين في دوري المؤتمر الأوروبي

مستلزمات المدارس.. صدى البلد يكشف أسعار الكشاكيل والأقلام من داخل الفجالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

طعمه مر.. رئيس لجنة سلامة الغذاء توضح سبب اللون الأصفر في السمك

بقت عروسة.. كيف أصبح شكل سو طفلة الكبير أوي في حفل زفافها؟

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ