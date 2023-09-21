مصطفى قمر: طارق الشناوي وصفني بالكاذب وتحدث عن شقيقتي بشكل سيئ

قال الفنان مصطفى قمر إن القانون هو الفاصل بينه وبين الناقد الفنى طارق الشناوى، معقبا "رفعت عليه قضية".



وأضاف مصطفى قمر، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة "النهار"، أن الخلافات بينه وبين طارق الشناوى منذ 20 عاما، ومنذ 4 سنوات بالتحديد انتقده بصورة سيئة، معقبا: "قال عنى كلام بايخ وقولت له ابعد عنى".

الكاذب

وأوضح مصطفى قمر: طارق الشناوي سبق ووصفنى بالكاذب، واتهمنى بتزوير أوراق الجيش، معقبا:" قال كمان ان اختى بتكلمنى عن قضية نسب.. قال كلام سئ".

وكان علق الفنان مصطفى قمر على مشكلته مع الناقد الفنى طارق الشناوى قائلا:" مفروض يكتبلى نص ثروته، لأنه ظهر فى التليفزيون بعد المشكلة قد اللى ظهره خلال حياته".

