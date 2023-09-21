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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تعاون بين كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا وجامعة الأزهر

الدكتور أبو بكر جابر
الدكتور أبو بكر جابر

ثمن الدكتور أبو بكر جابر، رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا، جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في نشر قيم الوسطية ومبادئ الاعتدال في العالم.

رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا يثمن جهود الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال في العالم

وأوضح الدكتور أبو بكر جابر خلال زيارته اليوم لجامعة الأزهر يرافقه الدكتور علاء جراد، نائب رئيس كلية أل مكتوم للتعليم العالي لشئون التعاون الدولي، ولقائه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الهدف من الزيارة هو بحث أطر التعاون بين كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا وجامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية، انطلاقًا من أن الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية للمسلمين في العالم، لافتا إلى أن كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا شرفت بزيارة فضيلة الإمام الأكبر منذ فترة، مؤكدا على أنها كانت زيارة تاريخية.

من جانبه رحب الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، برئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا ونائبه في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدا أن الجامعة تعتمد في مناهجها الدراسية على الوسطية والاعتدال مما جعلها قبلة للعلم وكعبة للعلماء من مختلف دول العالم.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر يدرس بها أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من أكثر من  140 دولة حول العالم، وتضم قرابة 90 كلية وأكثر من 18 معهدًا متخصصًا.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر استعداد الجامعة للتعاون وفق الضوابط المنظمة لذلك ومن خلال القنوات الرسمية، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والفنان محمد ثروت، ونبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

الأزهر رئيس كلية آل مكتوم نشر الوسطية والاعتدال جامعة الأزهر الدكتور أبو بكر جابر الدكتور سلامة داود

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