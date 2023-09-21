ندوة تثقيفية عن دور الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري في عقد الندوات التوعوية والارشادية للعاملين عن أهمية الحملات القومية للتحصين ضد الامراض الوبائية والتعريف بالأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق اللحوم والألبان ومنتجاتها وكيفية الوقاية منها حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بتنفيذ ندوة تثقيفية عن دور الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات في حضور المهندس ناجى رمضان مدير ادارة الانتاج الحيواني والأستاذة ماري عزمي مديرة إدارة التدريب بمديرية الزراعة وعدد من العاملين بمديرية الزراعة وذلك بقاعة اجتماعات المديرية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة قيام الدكتورة آمال أحمد إبراهيم والدكتورة إيناس نبيل الدسوقي بإدارة الارشاد بمديرية الطب البيطري بتقديم الندوة والتي تم خلالها التعريف بأهم الأمراض التي تصيب الحيوان ومنها مرض الحمى القلاعية FMD وهو مرض فيروسي معدي سريع الانتشار يصيب الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ويؤدى لخسارة اقتصادية كبيرة كما تم الحديث عن أهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات للحصول علي جرعات التحصين الخاصة بكل حيوان من خلال الحملات الدورية المنفذه بمعرفة مديرية الطب البيطرى بالوحدات البيطرية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع لافتاً إلى أنه في نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.