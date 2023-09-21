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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب حقوق الإنسان والمواطنة يعلن دعم وتأييد ترشيح الرئيس السيسي لمدة قادمة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

عقد حزب حقوق الإنسان والمواطنة اليوم الخميس إجتماع موسع ضم رئيس الحزب والنواب و المساعدون وأعضاء الهيئه العليا و الأمانه العامة وأمناء المحافظات والمراكز والمدن.

وقرر جميع الحاضرين بالإجماع دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدة رئاسية قادمة دعما للديمقراطية وإرساء لمبادىء ومعايير حقوق الانسان والمواطنة واستكمالا للمشروعات القائمه التي تنقل مصر الحديثة إلى الجمهورية الجديدة ، ومن أجل الاستقرار والتنمية وإرساء لقواعد دولة المؤسسات والحقوق والحريات ومن أجل الموقف العربي والدولي الذى تبؤته مصر خلال رئاسة الرئيس السيسى للجمهورية الجديدة.

وبناءا عليه قرر الحزب بجميع تنظيماته استخدام مقرات الحزب المنتشره في غالبية المحافظات لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و عقد مؤتمرات دعم وتأييد مع التركيز على شرح وتوضيح الإنجازات في الواقع العملي الذي تم على أرض الواقع ، والذي لا يعلم الكثيرون حتى يكون غالبية الشعب على بينه بالذي تم ويتم وما سيتم من إنجازات حقيقه لم تراها الدولة المصرية من قبل.

حزب حقوق الإنسان والمواطنة الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان المواطنة الجمهورية الجديدة

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