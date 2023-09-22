خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

قالت شركة توشيبا أمس الخميس، إن عرضاً بقيمة 14 مليار دولار من شركة الأسهم الخاصة Japan Industrial Partners (JIP) كلل بالنجاح حيث إنها صفقة تمهد الطريق أمام التكتل الصناعي، المتعثر للشطب من أسواق المال والتحول إلى شركة خاصة.

أكبر صفقة لشركة توشيبا

مهَّد العرض الناجح الذي قدمه صندوق الاستثمار الخاص الياباني جابان إنداستريال بارتنرز لشراء باقي أسهم شركة الصناعة اليابانية توشيبا كورب، الطريق أمام شراء باقي أسهمها مقابل تريليوني ين (13.5 مليار دولار)، وإنهاء تسجيل الشركة اليابانية في البورصة المستمر منذ 74 عاماً.

وقالت شركة توشيبا التي يعود تاريخها إلى عام 1875 في بيان أمس الخميس إن اتحاد شركات (كونسرتيوم) بقيادة صندوق الاستثمار جيه آي بي يمتلك حالياً 78.65% من أسهمها، وهو ما يمهد الطريق أمام صندوق الاستثمار الياباني لشراء حصة باقي المساهمين واستكمال السيطرة عليها، فيما ستكون أكبر صفقة استحواذ في اليابان خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن شطب سهم توشيبا الموجود مقرها في طوكيو من البورصة سينهي عقداً مضطرباً في تاريخ الشركة، الذي شهد تورطها في فضيحة فساد، وتسجيل خسائر والصدام مع المساهمين النشطاء مما قلص قدرتها على الابتكار.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة إن خطوة شطب سهم الشركة سيواجه مشكلات تتعلق بقواعد الحوكمة.

ويضم كونسورتيوم "JIP" نحو 20 شركة يابانية، بقيادة صانع الرقائق "Rohm"، وشركة الخدمات المالية "Orix"، و"Chubu Electric Power".

وستكون هذه أكبر صفقة اندماج واستحواذ في اليابان هذا العام، وكانت اليابان السوق الرئيسية الوحيدة في آسيا التي شهدت نموا في عمليات الاندماج والاستحواذ لهذا العام حتى الآن، وفقا لبيانات LSEG.

وكانت قد قبلت توشيبا في مارس عرض الاستحواذ الذي قيّم المجموعة الصناعية بمبلغ 2 تريليون ين (13.5 مليار دولار)، وعلى الرغم من أن بعض المساهمين لم يكونوا راضين عن السعر، إلا أن توشيبا قالت إنه لا يوجد احتمال لتقديم عرض أعلى أو عرض منافس.

وقال تارو شيمادا، الرئيس التنفيذي لشركة توشيبا، في بيان، يوم الخميس: "نحن ممتنون للغاية للعديد من المساهمين لدينا لتفهمهم موقف الشركة".

وأضاف أن توشيبا "ستتخذ الآن خطوة كبيرة نحو مستقبل جديد مع مساهم جديد".

وقالت توشيبا إن علاقاتها المعقدة مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المساهمين ذوي الآراء المختلفة، أعاقت العمليات التجارية وأن قاعدة المساهمين المستقرة ستساعد الشركة على متابعة استراتيجيتها طويلة المدى التي تركز على الخدمات الرقمية ذات الهوامش العالية.

توشيبا في عالم الخصخصة

قال المسؤولون التنفيذيون في توشيبا والبنوك المقرضة لها إن الخصخصة ستسمح للشركة بالتركيز على استراتيجية طويلة المدى.

وتطالب البنوك الدائنة لتوشيبا بمنح جورو ياناسي مدير التشغيل السابق دوراً رئيسياً في إدارتها، وتقاعد ياناسي من منصبه في وقت سابق من العام الحالي، بعد تحميله مسؤولية صرف نفقات غير مناسبة على أنشطة ترفيهية.

وأضافت المصادر، أن ياناسي لعب دوراً رئيسياً في صفقة تحويل توشيبا إلى شركة خاصة غير مدرجة في البورصة إلى جانب خبرته في مجال الطاقة النووية وهو ما يفرض وجوده في أي خطة لإنعاش الشركة.

وقالت المصادر، إن بنك سوميتومو ميتسوي بانكنغ كورب وغيره من البنوك التي مولت خطة إنقاذ توشيبا بقروض بلغت قيمتها 1.2 تريليون ين تضغط من أجل وجود ممثلين لها في إدارة توشيبا، في حين توجد معارضة داخل الشركة لعودة ياناسي وقد لا يتم تعيينه بالفعل في منصب قيادي مجدداً.

وتنحى ياناس من منصبه في وقت سابق من هذا العام لتحمل المسؤولية عن مطالبات نفقات الترفيه غير الملائمة، لكنه كان له دور فعال في تمهيد الطريق لإتمام صفقة الاستحواذ من جانب صندوق الاستثمار في الأسهم الخاصة، ويتمتع بخبرة في أعمال الطاقة النووية لشركة توشيبا، وهو أمر أساسي لحدوث أي إنجاز، على حد قول الأشخاص.

وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية الأمر، إن "سوميتومو ميتسوي بانكينغ كورب" (Sumitomo Mitsui Banking Corp) والبنوك الأخرى التي تمول عملية الاستحواذ عبر تقديم قروض بقيمة 1.2 تريليون ين تضغط أيضاً من أجل تعيين ممثليها في المناصب القيادية.

وأوضح الأشخاص أن هناك معارضة داخل الشركة بشأن عودة ياناس، وقد لا يتم تعيينه في منصب قيادي بالإدارة.

وقال ممثل "توشيبا" إنه لم يتم اتخاذ قرار في الوقت الحالي، مضيفاً أن "جابان إندستريال بارتنرز" و"توشيبا" ستناقشان الهيكل الإداري للشركة بعد الصفقة.

أبقت عملية تقديم عرض الاستحواذ لفترة طويلة مخترعة أول كمبيوتر محمول في العالم ورقائق الذاكرة في وضع معلق خلال عام شهد تغييرات على مستوى القطاع ناجمة عن الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي. في غضون ذلك، تراجعت شركة الرقائق "كيوكسيا هولدينغ كورب" (Kioxia Holdings Corp) التابعة لـ"توشيبا" بشكل أكبر عن شركتي "سامسونغ الكترونيكس" و"إس كيه هاينكس"(SK Hynix Inc) الرائدتين في السوق، بينما استمرت محادثات الاندماج مع "ويسترن ديجيتال كورب"(Western Digital Corp).