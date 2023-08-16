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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قرار عاجل من السيسي بشأن مخرجات الحوار الوطني

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية”.

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توجيه عاجل بـ إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة.. الرئيس السيسي يعلن تلقيه مخرجات الحوار الوطني

وأضاف السيسي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، عرضته قناة "إكسترا نيوز": "وإنني إذ أتقدم لجميع المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان".

وتابع: "أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".

 

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