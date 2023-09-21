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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أماني أبو زيد: 22 دولة بأفريقيا تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء

السفيرة أماني أبو
السفيرة أماني أبو زيد

أكدت مفوض الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة السفيرة أماني أبو زيد، اليوم الخميس، أن 22 دولة في قارة أفريقيا تستخدم مصادر الطاقة المتجددة كمصدر أساسي لتوليد الكهرباء. 

وأضافت خلال جلسة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في ولاية نيويورك الأمريكية، أنه في المتوسط، تستخدم أفريقيا مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 40.5% في توليد الكهرباء وهذا أعلى من أي منطقة في العالم.

وجاء حديث "أبو زيد" خلال فعاليات جلسة ترويج الأعمال والتجارة والاستثمار عبر قارة أفريقيا، الذي يستمر يومين، والذي ينظيمه الاتحاد الأفريقي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

السفيرة أماني أبو زيد خلال الجلسة بالأمم المتحدة

وأشارت "أبو زيد" إلى أنه على الرغم من الخطط الضخمة للطاقة المتجددة في أفريقيا فإن تدفقات استثمارات التمويل المناخي هي الأدنى حيث تحصل أفريقيا على 2% فقط، مؤكدة على الحاجة إلى آليات تمويل مصممة خصيصًا لتعظيم الفوائد والفرص من جهود المناخ العالمية.

أماني أبو زيد قارة افريقيا مصادر الطاقة المتجددة توليد الكهرباء السفيرة أماني أبو زيد الجمعية العامة للأمم المتحدة

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