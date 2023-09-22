تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

علق محمود عبد الرازق شبكابالا كابتن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، علي التعادل المثير أمام بيراميدز، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

ونشر شيكابالا عبر حسابه علي انستجرام صور له اثناء تحية الجمهور له وكتب قائلا "بطل القصة"

تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا، وابراهيم نداي.