أخبار التعليم| رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. تفاصيل الحصول على مِنح للدراسة في الصين

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

قررت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، فتح باب التقديم بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الشهادات المعادلة يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، وذلك للحاق باختبارات القبول التي ستبدأ يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 وحتى يوم الأربعاء 27 من نفس ذات الشهر.



من هنا .. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث انتهي موقع التنسيق الإلكتروني من استقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات.

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة قنصلية ج.م.ع العامة فى هونج كونج بشأن الإعلان عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المختلفة فى هونج كونج للعام الدراسى 2024 /2025 ولمدة 3 سنوات حيث ستوفر الجهة المانحة راتبا شهريا يعادل 3530 دولارا أمريكيا وبدل سفر خاص بالبحث والمؤتمرات بقيمة 1760 دولارا أمريكيا سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب.

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن خطوات تقديم طلب الالتحاق بكلية الحقوق جامعة القاهرة