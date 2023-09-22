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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا منصور تتألق أمام المرآة بإطلالة مثيرة عبر إنستجرام |شاهد

رانيا منصور
رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور جمهورها أحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مُستعرضة أنوثتها.

وظهرت رانيا منصور امام المرآة ببنطال جينز، ونسقت معه توب قصير باللون الاسود؛ لتظهر ببطن مكشوف؛ مستعرضة أنوثتها ونحافة خصرها، وانتعلت حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الاخضر؛ ليتماشى مع لون ملابسها، ويعكس أناقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا منصور تسريحة شعر ووضعت مكياجًا ناعمًا، مستوحى من الألوان الناعمة، لتتناسب مع لون بشرتها وملابسها، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

وتنتظر الفنانة رانيا منصور عرض فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمدأنور،صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراجأحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

آخر أعمال رانيا منصور 

كان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمرو عابدين، وبطولة هانىرمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنياماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت رانيا منصور العام الماضي في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمدوفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس، حجاجعبدالعظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتأليف أحمد صبحيوإخراج محمد النقلى.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_٢٣٤٣١٤

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