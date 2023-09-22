عمرو الدردير: بقاء أوسوريو مع الزمالك «كارثة».. واستمرار باتشيكو «فشل» لـ بيراميدز

ناشد الإعلامي الرياضي عمرو الدردير، إدارة نادى الزمالك، بضرور رحيل الكولومبي، خوان كارلوس أورسيو، مدرب الفريق، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التعادل الأخير أمام بيراميدز بالدوري.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك: "اوسوريو وباتشيكو لم ينجح احد ! ‏تفننا في إفساد المباراة بالتغييرات كلا لفريقه ! بقاء اوسوريو كارثة واستمرار باتشيكو معناه ما فيش بطولات لبيراميدز".

وكان قد تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

وأحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا، وابراهيم نداي.

وحصل بيراميدز والزمالك على نقطة بعد التعادل في المباراة، ليحتلا المركز الثامن والتاسع على الترتيب في جدول ترتيب دوري نايل.