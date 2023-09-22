انخفاض هائل في سعر النفط عالميًا .. تفاصيل

انخفضت أسعار النفط عند الإغلاق بعد تعاملات متقلبة مساء أمس الخميس، إذ ارتفعت ‏دولارًا للبرميل بعد أن صرف فرض حظر روسي على صادرات الوقود التركيز ‏عن التحديات الناشئة عن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية في الغرب والتي ‏قلصت الأسعار دولارا في التعاملات المبكرة.‏

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 23 سنتا إلى ‏‏93.30 دولار للبرميل عند التسوية، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس ‏الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات إلى 89.63 دولار.. وصعد كلا الخامين وهبطا بأكثر ‏من دولار في وقت سابق الخميس.‏

وقالت الحكومة الروسية الخميس إن موسكو حظرت مؤقتاً تصدير البنزين ‏والديزل إلى جميع الدول فيما عدا مجموعة تتكون من أربع دول سابقة بالاتحاد ‏السوفييتي مع العمل بالحظر على الفور من أجل الاستقرار في سوق الوقود المحلية.‏

وتسبب النقص، الذي سيجبر مُشتري الوقود في روسيا على التماسه في أماكن ‏أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنحو 5% الخميس.‏

وأبقى الفيدرالي الأمريكي أول أمس الأربعاء على أسعار الفائدة، لكنه غلظ موقفه إزاء ‏التشديد النقدي متوقعاً رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين ‏‏5.50 و5.75% بحلول نهاية العام.‏

وقد يؤثر ذلك في النمو الاقتصادي وإجمالي الطلب على الوقود.. وارتفع الدولار ‏لأعلى مستوى منذ أوائل مارس، ما يجعل النفط وسلعًا أخرى أولية أغلى ‏للمشترين من حائزي العملات الأخرى.‏

