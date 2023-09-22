أسامة نبيه يعلق على تعادل الزمالك أمام بيراميدز .. ماذا قال؟

علق أسامة نبيه مدرب نادي الزمالك السابق، على تعادل القلعة البيضاء أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما أمس الخميس في إطار أولى جولات الدوري المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح على لسان أسامة نبيه " قلبي كان مع الزمالك أمام بيراميدز.. ومن حق جمهور الزمالك يزعل من يوسف أسامة "هما اللي عملوه"

تعادل فريق الزمالك أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما ، بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد ورمضان صبحي، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا، وابراهيم نداي.

وحصل بيراميدز والزمالك على نقطة بعد التعادل في المباراة، ليحتلا المركز الثامن والتاسع على الترتيب في جدول ترتيب دوري نايل.