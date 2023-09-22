عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة سيلفي .. إيمان العاصي تخطف قلوب المتابعين في أحدث ظهور لها

ايمان العاصي
ايمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

بدت إيمان العاصي بإطلالة رقيقة حيث التقطت صورة سيلفي لها من داخل منزلها وكانت ترتدي بنطلون باللون اللبني وتيشرت حمالة باللون الابيض وتركت شعرها منسدلًا على ظهرها وكتفيها، مع مكياج ناعم ابزر جمالها.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" والذي تم عرضه في مارس 2023 وكان بطولة كل من: النجم محمد رمضان والفنانة هالة صدقي، أحمد داش، إيمان العاصي، مي الكساب، منه فضالي، زينة، عصام السقا، أحمد فهيم، وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

وكانت تدور أحداثه في إطار درامي حول "جعفر العمدة " وهو الفنان محمد رمضان والذي كان يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء وهم "ثريا " وهي الفنانة مي الكساب و" دلال " وهب الفنانة إيمان العاصي و"نرجس " وهي الفنانة منه فضالي إلا أنه يقرر الزواج من "عايدة" وهي الفنانة زينة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.
 
مشاركة إيمان العاصي في مسلسل "الاختيار" 

مسلسل "الاختيار" الجزء3 والذي تم عرضه في إبريل 2022 وكان بطولة كل من: الفنان ياسر جلال والفنان أحمد عز والفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد السقا والفنانة إيمان العاصي والفنان محمد رياض وغيرهم العديد من النجوم وكان العمل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي. 

وكانت تدور أحداث المسلسل حول ما شهدته مصر خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25  يناير، والأسباب التي أدت إلى وصول جماعة (الإخوان المسلمين) إلى رأس السلطة، والأزمات التي لحقت بمصر في تلك الفترة التي سببت في حالة غضب شعبي على الجماعة والرئيس السابق محمد مرسي، والتي انتهت باندلاع ثورة 30 يونيو.

 

IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٧٤٨٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٧٤٨٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٧٤٨٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٧٤٨٥٨
IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٧٤٩٤١
IMG_٢٠٢٣٠٩٢١_١٧٤٩٤١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

رئيس مجلس السيادة بالسودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية

انخفاض هائل في سعر النفط عالميًا .. تفاصيل

شاهد.. نجم دفاع الأهلي يوجّه رسالة شديدة اللهجة لفريق الوداد المغربي|ماذا قال؟

دعاء يوم الجمعة لطرد الشيطان من المنزل .. احرص عليه طوال اليوم

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون..تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطن يفتح غطاء سيارته ليصاب بصدمة .. لن تتوقع ماذا وجد؟

بعد الطيور والخنازير.. ما لا تعرفه عن «أنفلونزا الرجال»| مرض أم تمارض؟

بمئوية ميلاده|ننشر تفاصيل أول لقاء بين «هيكل» ومبارك وسبب خلافه مع السادات

لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ