عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط مخاوف من رفع الفائدة.. ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط العالمية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط العالمية ، اليوم الجمعة، إذ تغلبت المخاوف من احتمال أن يؤدي حظر روسي على صادرات الوقود إلى تقليص إمدادات النفط العالمية، على القلق من أن زيادة أخرى محتملة في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة قد تؤثر سلبًا على الطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا أو 0.2% إلى 93.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا أو 0.3% إلى 89.86 دولار.

وتتراجع أسعار النفط بشكل طفيف أسبوعيا بعد ارتفاع بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية مع استمرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في التحالف المعروف باسم أوبك بلس في تخفيضات الإنتاج.

وأعلنت الحكومة الروسية أمس الخميس، حظرًا مؤقتًا وبأثر فوري على تصدير البنزين والديزل إلى جميع الدول فيما عدا 4 دول سوفيتية سابقة، بهدف تحقيق استقرار في سوق الوقود المحلية.

وتسبب الحظر، الذي سيجبر مشتري الوقود الروسي على البحث عنه في أماكن أخرى، في ارتفاع العقود الآجلة لزيت التدفئة بنحو 5% أمس الخميس.

والجدير بالذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، يوم الأربعاء الماضي، ثبت سعر الفائدة عند 5.25% ، لكنه تمسك بموقفه بشأن تشديد السياسة النقدية، وتوقع زيادة بربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وأدى ذلك إلى تزايد المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تثبيط النمو الاقتصادي والطلب على الوقود، فيما ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ أوائل مارس.

 ويجعل ارتفاع الدولار النفط وغيره من السلع الأولية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

احتياطي ارتفعت أسعار النفط ارتفاع الدولار أسعار النفط العالمي اسعار الفائدة أسعار النفط العالمية الاحتياطي الفيدرالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

ترشيحاتنا

لأول مرة في مصر.. لوتس إيميرا الرياضية بقوة 400 حصان |صور

بيرسي تاو الهداف و"الأهلي" في الصدارة| جولة أولى مشتعلة من الدوري الممتاز.. سيطرة "حمراء"

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

استثنائي.. عبدالله السعيد يفك الشراكة مع نجم الترسانة بهدافي الدوري التاريخيين

حدث تاريخي.. مجلس النواب الهندي يصوت علي تخصيص ثلث مقاعده للنساء

بعد واشنطن... زيلينسكي في أول زيارة إلى كندا لحشد الدعم لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ