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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يطالب بسرعة توطين الصناعات المحلية.. فيديو

استاذ القانون الدستوري
استاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق

قال، عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري، عضو البرلمان السابق، إنه في ظل الأزمات العالمية والاقتصادية والتى لا تعاني منها مصر وحدها  ولكن يعاني منها معظم دول العالم من بريطانيا وفرنسا والمانيا، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، لا بد من توطين الصناعات المحلية بمصر.

ولفت المغازي خلال لقائه ببرنامج" صباح البلد" المذاع على فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، أن مصر لديها صرح كبير وهو "الهيئة العربية للتصنيع" فمصر الآن تصنيع المنتجات بدلا من استيرادها وتوفير على الأقل من 10 إلى 15 دولارا، فإن التركيز في العمل بالهيئة العربية للتصنيع  يساعد على توفير من الناحية الإقتصادية، فالتصنيع المحلى حلم كل المصريين.

أهمية توطين الصناعات المحلية

وأشار، استاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق،  إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلق بنية أساسية من كهرباء ومياة وطرق وكباري وغاز وغيرهم، يجب أن يتوافر مصانع تعمل على تغطية احتياجات المصريين، مؤكدا أن مصر لديها الكفاءات والامكانيات التى من خلالها نستطيع القيام بالصناعات المحلية، لافتا إلى أهمية توطين الصناعات.


ووجه، المغازي التحية للهيئة العربية للتصنيع، متنميا أن القائمة التى حددها الرئيس السيسي في التوفير للعملات الأجنبية تقوم بها الهيئات الكبري كالهيئة العربية للتصنيع وصناعات القطاع الخاص ومبادرتهم للتصنيع، قائلا: “إحنا بنحب نشوف بعنينا صنع في مصر، وللخروج من الأزمة الدولارية لابد من التصنيع بشكل كبير”.

الناحية الإقتصادية الأزمات العالمية الروسية الأوكرانية الصناعات المحليه الصناعات

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