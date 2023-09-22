خلال جولته بالصين.. وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس شركة دافينج

ألتقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، برئيس شركة دافينج الصينية؛ لبحث أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الصينية المصرية في مجال التصنيع الرياضي، وذلك خلال جولة الوزير التفقدية للعدد من المصانع والشركات ذات الشأن في التصنيع الرياضي بالصين.



وتناول اللقاء، مناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات الصينية، والتعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة فى المنشآت الرياضية، وتبادل الوفود بين الدولتين، واستعراض الأداء الاقتصادي والمالي لقطاعي الشباب والرياضة كمحفز للنمو الاقتصادي 2018 إلي 2023.



في بداية اللقاء، أستعرض الدكتور أشرف صبحي الأداء الإقتصادي والمالي لقطاعي الشباب والرياضة كمحفز للنمو الاقتصادي 2018 إلي 2023، مشيرًا إلي أن حجم الإستثمارات الحكومية المباشرة بلغت 13,761.881 مليار جنيه، حجم الدعم المنصرف من الوزارة لرعاية النشيء والشباب 1,649.264 مليار جنيه، القيم الإستثمارية لمشروعات B.o.t بمراكز الشباب 3,000.926 مليار جنيه، والقيم الإستثمارية لمشروعات B.o.t بقطاع الأندية الرياضية 5,672.512 مليار.

وتحدث الوزير عن القيم الإستثمارية للمشروع القومي لتطوير الاستادات الرياضية والتي بلغت 3,900.000 مليار جنيه، والقيم الإستثمارية لشركات مزاولة الخدمات الرياضية 3,366.011 مليار، استثمارات القطاع الخاص في الخدمة الصحية واللياقة البدنية 7,134.600 مليار جنيه، عوائد السياحة الرياضية مليار جنيه، وإجمالي حجم الاستثمار الموجه 131,130.354 مليون جنيه.

وحول حجم الإنشاءات الشبابية والرياضية، أشار وزير الشباب والرياضة إلي أن حجم المشروعات الإنشائية 2014الي 2023 بلغت 21,5 مليار جنيه، عدد البطولات التي تم استضافتها من 2018 الي 2023 بلغت 2646، وعدد الميداليات التي تم تحقيقها 294، عدد المقاعد التي تم تطويرها للصالات المستضيفة لبطولات كأس العالم لكرة اليد 2021 35 ألف مقعد، والبرامج والأنشطة النشء والشباب بلغت 5702، بعدد فرص المشاركة في البرامج بلغت 131,130.354 مليون مشاركة.



كما استعرض الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاء، عددًا من الملفات الهامة ذات الشأن ومنها؛ اقتصاديات الرياضة المصرية، تطوير البنية الرياضية المصرية، الصناعات الرياضية وآثارها علي الإقتصاد الوطني، والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتسليط الضوء على دور وزارة الشباب والرياضة في الاستثمار ومشروعات البنية التحتية وإعداد الشباب والأبطال الدوليين وتهيئة المجال لأبنائنا، ودعمهم من أجل رفع علم مصر والوطن العربي في المحافل الرياضية.

وأوضح الوزير الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية للرياضة في حياة الشعوب، ومساهمتها في حل مشكلات اقتصادية كبيرة تعاني منها أغلب الدول النامية وتتجاوز عوائدها المجال الرياضي لتشمل مناحي إجتماعية وصحية، لافتًا إلي أن مصر لديها سوق مفتوح يحقق قيمة مضافة للشركات ذو التنافسية العالمية في المجال الرياضي.

حضر اللقاء، لدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشئون التجارية، الدكتور محبي معروف رئيس الادارة المركزية للتمويل والاستثمار، الدكتور محمد فوزي مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم، الدكتور أحمد فاروق المستشار الإقتصادي للوزير، والوفد الصيني المرافق.