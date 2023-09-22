بدون ميكب.. رشا المهدي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رشا المهدي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت رشا المهدي في الصور بإطلالة متميزة بدون مكياج، ومعتمدة علي إنسدال خصلات شعرها البنية علي كتفيها.

كشفت الفنانة رشدي مهدي عن سر ابتعادها عن السينما خلال السنوات الماضية رغم تقديمها عددا من الأفلام الناجحة مثل واحد من الناس وبدل فاقد.

وقالت رشا مهدي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “هناك سببان وراء ابتعادي عن السينما، الأول أن بعد تقديمي عدد من الافلام الهامة لم أجد العمل الذى يكون على مستوي تلك الأعمال”.

وتابعت رشا مهدي حديثها قائلة: “السبب الثاني هو أن السينما تراجعت بشكل ما فى الفترة الاخيرة ، نظراُ لبعض الاحداث السياسية ، وانتشار فيروس كورونا ، فبكل أسف جزء من جيلنا تعرض الى الظلم فى السينما”.

وكانت قد شاركت رشا مهدي في الماراثون الرمضاني بمسلسل الكتيبة 101

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية