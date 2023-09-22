إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية.. أسماء

أصيب 3 أشخاص بكمات وسحجات بالجسم والوجه اثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس الرمل – بلبيس وتم نقل المصابين الي مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال كلا من "محمد ت م ع" 19 سنة مقيم انشاص و"محمد ا خ ي" 26 سنة مقيم البحيرة و"صالح ا م ص" 20 سنة مقيم الزوامل مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق بلبيس الرمل – بلبيس وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.