عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تكلفتها مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن المدينة السكنية بالضبعة

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان إنشاء مدينة الضبعة.

وأوضح المركز، أن تكلفة المشروع تبلغ ١,٢١٢ مليار جنيه، بدأ تنفيذ المدينة السكنية التي وافق على إقامتها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساحة ٢٣٨٠ فدانًا بأرض الضبعة كهدية من الرئيس  لأهالي الضبعة الذين قاموا بتسليم أرض المحطة النووية للدولة للبدء في إنشاء المشروع النووي الوطني المصري.


وتضم المدينة 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي، و٣٢٤ عمارة سكنية، ومجمع مدارس، ومكتب بريد، ومحطة وقود، ونقطة شرطة، ومستشفى، ووحدة صحية، ومنطقة تجارية مفتوحة ومنشآت خدمية. وتضم أيضًا مولًا تجاريًّا وأسواقًا، ومدارس ‎تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، ومسجدًا، وشاطئًا عامًّا يُقام لأول مرة على الساحل الشمالي لأهالي الضبعة. 

 

وتم الانتهاء من 1500 منزل كمرحلة أولى، أقيمت كلها على الطراز البدوي؛ ليتناسب مع طبيعة وعادات القبائل المقيمة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

ترشيحاتنا

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تعرف عليها

اليوم الوطني السعودي.. احتفال بالتراث والتاريخ وفخر بالإنجازات والتقدم

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودية موديل 2023 .. صور

لو مرتبك 3750.. بشرى سارة للموظفين بعد قرارات الرئيس

تكلفتها مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن المدينة السكنية بالضبعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

علاج الصداع النصفي| حيل سحرية للتخلص من الألم

في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ