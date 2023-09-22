تكلفتها مليار جنيه.. كل ما تريد معرفته عن المدينة السكنية بالضبعة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان إنشاء مدينة الضبعة.

وأوضح المركز، أن تكلفة المشروع تبلغ ١,٢١٢ مليار جنيه، بدأ تنفيذ المدينة السكنية التي وافق على إقامتها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساحة ٢٣٨٠ فدانًا بأرض الضبعة كهدية من الرئيس لأهالي الضبعة الذين قاموا بتسليم أرض المحطة النووية للدولة للبدء في إنشاء المشروع النووي الوطني المصري.



وتضم المدينة 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي، و٣٢٤ عمارة سكنية، ومجمع مدارس، ومكتب بريد، ومحطة وقود، ونقطة شرطة، ومستشفى، ووحدة صحية، ومنطقة تجارية مفتوحة ومنشآت خدمية. وتضم أيضًا مولًا تجاريًّا وأسواقًا، ومدارس ‎تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، ومسجدًا، وشاطئًا عامًّا يُقام لأول مرة على الساحل الشمالي لأهالي الضبعة.

وتم الانتهاء من 1500 منزل كمرحلة أولى، أقيمت كلها على الطراز البدوي؛ ليتناسب مع طبيعة وعادات القبائل المقيمة.