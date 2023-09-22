بديل للأنسولين.. ابتكار جهاز جديد لعلاج مرضى السكري

توصل علماء لاختراع جهاز جديد قابل للزرع، مزودًا بـ”جهاز أكسجين” متكامل، وقد يكون بديلاً لحقن الأنسولين اليومية التي يستخدمها مرضى السكري.

ابتكار جهاز جديد لحقن الانسولين تلقائيا لمرضى السكري

وقام علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) جهاز جديد بحجم عصا العلكة، يمكن زرعه، لتنظيم مستوي السكر في الدم لمن يعانون من مرض السكري.

ويعمل هذا الجهاز على مراقبة مستويات السكر في الدم وحقن الأنسولين، وقام الباحثون بعمل اختبارات لهذا الجهاز على الفئران، وفقا لما نشر في موقع studyfinds.

ويستعد الباحثون لاختبار فاعلية هذا الجهاز على المرضى من البشر؛ حيث يعتقدون أنه يمكن تعديل هذا الجهاز لمعالجة الأمراض الأخرى التي تتطلب توصيل البروتين بشكل متكرر.

وتهدف الدراسة، إلى تصميم آلية طويلة الأمد قابلة للزرع لتكون بمثابة بديل عن حقن الأنسولين. وقد تكون قابلية لإنتاج الأنسولين عند اكتشاف مستويات السكر المرتفعة في الدم.

وتم إجراء عمليات زرع خلايا لعدد من مرضى السكري من متبرعين متوفين لإدارة حالتهم. ومع ذلك، لكي تكون عمليات الزرع هذه فعالة، يحتاج المرضى إلى إدارة متزامنة للأدوية المثبطة للمناعة لمنع الرفض.

وهناك طريقة أخرى للتحايل على ضرورة تناول الأدوية المثبطة للمناعة، وهي تشمل تغليف الخلايا المزروعة بجهاز وقائي يحميها من الجهاز المناعي.

ابتكار جهاز جديد لحقن الانسولين تلقائيا لمرضى السكري

ويتمثل التحدي الذي تواجهه هذه الإستراتيجية في ضمان إمداد ثابت بالأكسجين لهذه الخلايا المحمية. بعض الآليات الموجودة تأتي مجهزة بجهاز الأكسجين، ولكنها تتطلب عمليات إعادة تعبئة منتظمة.

وسعى الباحثون، إلى ابتكار جهاز قادر على إنتاج كمية لا نهاية لها من الأكسجين. وقاموا بدمج غشاء تبادل البروتونات. وهي تقنية استخدمت في البداية لإنتاج الهيدروجين في خلايا الوقود، داخل الجهاز لفصل جزيئات الماء.

وخضع الجهاز الناتج، الذي يعادل حجمه ربع عملة معدنية، للاختبار على الفئران المصابة بـ مرض السكري، وتم زرع جهاز متكامل مع الغشاء المنتج للأكسجين في إحدى الفئران. في حين تلقت مجموعة أخرى جهازًا يحتوي على خلايا جزرية ولكنه يفتقر إلى ميزة توليد الأكسجين.

ولوحظ أن الفئران التي لديها آلية إنتاج الأكسجين حافظت على مستويات السكر في الدم مماثلة لتلك الموجودة في نظيراتها السليمة.

وقال دانييل أندرسون، كبير مؤلفي الدراسة، وهو أستاذ في قسم الهندسة الكيميائية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وعضو في معهد كوخ للسرطان التكاملي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “ الغالبية العظمى من مرضى السكري الذين يعتمدون على الأنسولين يحقنون أنفسهم بالأنسولين، ولكن ليس لديهم مستويات منتظمة من السكر في الدم".