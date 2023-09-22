تنبيه مهم.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

تعتبر الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتتسبب في أعراض للإنسان، مثل “الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام العضلات”.

أشخاص عليهم الحصول على لقاح الإنفلونزا

في بعض الحالات، يمكن أن تكون الإنفلونزا خطيرة، مما يؤدي إلى الالتهاب الرئوي أو مضاعفات أخرى، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

وللوقاية من الإنفلونزا؛ يجب أخذ التطعيم الخاص بها؛ حيث يساعد على تحفيز جهاز المناعة لإنتاج الأجسام المضادة؛ وأفضل وقت لتلقي التطعيم ضد الإنفلونزا، يكون بداية من أول شهر أكتوبر ومنتصف ديسمبر من كل عام.

ويعمل لقاح الإنفلونزا في غضون أسبوعين من تلقيه، في حين أن هذه الفعالية تتلاشى بعد 5 إلى 6 شهور، ولا يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضد الإنفلونزا.

أشخاص عليهم الحصول على لقاح الإنفلونزا

كما أن هناك بعض الاأشخاص يجب عليهم الحصول على لقاح الإنفلونزا أكثر من غيرهم، ومن أبرزهم، ما يلي:

- كبار السن؛ نظرا لضعف جهاز المناعة لديهم مع التقدم في العمر.

- أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري وأمراض القلب والكبد والكلى ونقص المناعة والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد.

- الحوامل اعتبارا من الثلث الثاني من الحمل.

- الأطفال الصغار اعتبارا من عمر 6 أشهر.