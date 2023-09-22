برنامج أحلام مواطن يستعرض مأساة سيدة مديونة بـ 32 ألف جنيه

استعرض برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى هانى عبد الرحيم، مأساة سيدة استدانت من إجل مصاريف أولادها.

وقالت السيدة، إن مشكلة القروض بدأت معها، عندما مرض ابنها فاضطرت للاستدانة والتوقيع على ايصالات الأمانة.

استدانت 32 ألف جنيه

وأوضحت السيدة، انها حاولت العمل فى أكثر من مشروع ولكن غلاء الأسعار لم يجعل مشاريعها تنجح.

وتابعت السيدة أنها استدانت 32 ألف جنيه للإنفاق على ابنها الذي يعاني من ثقب فى القلب، معبقة:" مضيت على ايصالات امانة كتير عشان اعالج ابنى ، وفى شهر رمضان مكنتش بلاقى اكل، كرهت اليوم اللي بنتي قالتلي فيه عايزة “مم” ونفسى حدد يسدد الديون عنى".