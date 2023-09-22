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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

أعراض تؤكد الإصابة
أعراض تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

توجد أعراض واضحة تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس، وهو عاشر أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويُعرف باسم “القاتل الصامت”؛ وذلك لأن أعراضه تظهر في مراحل متأخرة، مما يجعل اكتشافه شبه مستحيل.

أعراض تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

 

وقال الدكتور الهندي أشيش باسي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مركز بال مول الطبي، إن أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس قد تكون غامضة، وتتداخل مع العديد من الحالات الأمراض الأخرى.

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وعادةً ما تبدأ أعراض سرطان البنكرياس بالظهور؛ عندما يصل السرطان إلى مرحلة أكثر تقدمًا، وفقا لما نشر في في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وتختلف أعراض سرطان البنكرياس من شخص لآخر، ولكن في كثير من الحالات، تصبح الأعراض ملحوظة عندما يكون السرطان قد تقدم بالفعل.

أعراض تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

وحذر الدكتور باسي، بأن أبرز علامات الإصابة بسرطان البنكرياس يمكن ملاحظتها على الوجه، هي "اليرقان".

ويظهر اليرقان؛ عندما يتحول لون البشرة وبياض العين إلى اللون الأصفر، وقد يكون أقل وضوحًا عند الأشخاص ذوي البشرة السوداء أو البنية.

ويتحول لون الجلد وبياض العين عند الإصابة بسرطان البنكرباس إلى اللون الأصفر؛ بسبب تراكم البيليروبين في الجسم، نتيجة انسداد القناة الصفراوية.

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تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

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