سمر يسري تقضي عطلتها الصيفية في عرض البحر.. صور

خطفت الإعلامية سمر يسري الأنظار بأحدث ظهور لها وهي تستمتع بالأجواء الصيفية على متن يخت في عرض البحر، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت سمر يسري باطلالة ساحرة باللون الابيض، واعتمدت تسريحة بسيطة، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، وهو ما عكس جمال ورقة ملامحها الجذابة.

وتتميز "سمر" بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشى مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الملابس الكاجوال، والكلاسيك.

برنامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: “سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا،حفلة 11”، وغيرها من البرامج، وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته حلقة من جزئين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي وهو النجم راغب علامة.