الجلد الأسود يبرز أناقة وأنوثة كيم كارداشيان| شاهد

شاركت الفنانة الأمريكية كيم كارداشيان، متابعيها، بأحدث إطلالاتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وتألقت نجمة تلفزيون الواقع بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت جمبسوت مصمم من الجلد، باللون الأسود، مما أبرز رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.

واختارت تركت خصلات شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها، ووضعت لمسات من الألوان الترابية مع الآي شادو، ولون الروز في الشفاة، وانهالت عليها تعليقات الآلاف من جمهورها.

من هى كيم كاردشيان

كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، واكتسبت اهتمام الإعلام بها؛ من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، حيث أنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها.

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث أنها ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال.

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، إلى أن تم الطلاق مؤخراً.