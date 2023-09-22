ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الخس؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد الخس عامة ولمرضى السكري خاصة.



١-ضبط مستوى السكر بالدم

الخس ذو مؤشر الغلايسيمي منخفض ما يقرب 15، وأكثر ما يهم مرض السكري عند اتباع نظام غذائي معين أن يكون المؤشرالغلايسيمي منخفض.

وبذلك فإن الخس يساهم بصورة مباشرة بالتحكم بمستويات الجلوكوز بالدم من خلال إبطاء عملية امتصاص الجلوكوز وهضم الكربوهيدرات ببطء، مما يقلل من ارتفاع مستويات السكر بالدم.

٢-تحسين حساسية الأنسولين

العلاقة بين الخس والسكري هو أن محتوى الخس من العناصر الغذائية المختلفة وأبرزها الألياف الغذائية تعمل على تحسين من حساسية الأنسولين وعمليات تمثيل الغلوكوز، مما يساهم بتقليل من فرصة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

٣-تعزيز عملية الهضم

الاضطرابات الهضمية أكثر ما يعاني منه مرضى السكري، ومحتوى الخس من البروتين والألياف يساعد بعملية الهضم من خلال امتصاص جميع العناصر الغذائية المهمة وتحسين حركة الأمعاء، مما يقلل من نوبات الإمساك وعسر الهضم.

٤-تعزيز صحة القلب

أغلب مرضى السكري مهددين بالإصابة بأمراض القلب والشرايين، في المقابل تساهم الأحماض الدهنية مثل الأوميغا 3 وفيتامين ج في الخس بخفض مستوى الكولسترول والدهون الضارة وتحسين مستوى الدهون النافعة مما يقلل من الجلطات والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

٥-تعزيز صحة العين ..

مع تقدم مرض السكري تزداد فرصة الإصابة بمشكلات بالقرنية وقد تتطور إلى العمى...

مضادات الأكسدة الموجوده بالخس مثل بيتا كاروتين وفيتامين أ وفيتامين ج يساهمون بالحفاظ على صحة العين وحمايتها من تلف الأعصاب الذي ينتج عن ارتفاع مستوى السكر بالدم.

ويعد اختيار نوع الخس الأكثر قتامة في اللون، مثل الخس ذو الأوراق الخضراء الداكنة أو الخس الروماني، أفضل من اختيار الخس ذي اللون الفاتح، لأن الخس الغامق يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية؛ مما يوفر فوائد الخس لمرضى السكر بشكل افضل.

