على دراجة نارية .. هدى الإتربي تستعرض رشاقتها وأنوثتها

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وتألقت هدى الإتربي باطلالة لافتة على متن دراجة نارية بإطلالة مختلفة، مرتدية ملابس صيفية جذابة، واعتمدت على وضع المكياج الناعم، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.



أحدث أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وسهير المرشدي، ودنيا المصري، وإسراء رخا، وأحمد غزى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.