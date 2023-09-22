ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها وجمهورها فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" .

وظهرت ميرهان حسين بإطلالة جريئة مرتدية جمبسوت باللون الاسود، مع مكياج جذاب ابرز جمال ملامحها، مما نال اعجاب متابعيها.

أحدث أعمال ميرهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.