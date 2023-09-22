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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ مكياج ناعم.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها من داخل السيارة

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها، عبر خاصية الاستوري وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين، مرتدية تي شيرت انيق اسود اللون ومكياج جذاب أبرز ملامحها الجذابة من داخل سيارتها، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها.

وشاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وفي سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو “الكتيبة 101”، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٢_١٦٢٥٣١

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