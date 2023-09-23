4 ملايين جنيه ارتفاعا في خسائر راكتا خلال يوليو وأغسطس 2023

أعلنت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا،التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع خسائرها خلال أول شهرين من العام المالي الجاري بنسبة 26.1%، على أساس سنوي.

وأظهرت المؤشرات المالية شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، تحقيق خسائر نحو 19.2 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أغسطس 2023، مقابل 15.22 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت الخسائر المرحلة في 31 أغسطس الماضي للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، نحو 881.26 مليون جنيه بعد رفع خسائر العام المالي (2021- 2022).

يشار إلى أن العامة لصناعة الورق - راكتا، حققت خسائر بلغت 51.76 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 90.79 مليون جنيه في العام المالي السابق له

منتجات راكتا

وتقوم الشركة بصناعة ورق الكتابة والطباعة من المخلفات الزراعية وكذلك انتاج الكرتون متعدد الطبقات ،ورق كتابة وطباعة ابيض والوان ، ورق فلوتنج ، ورق تست لاينر ، ورق كرافت تغليف ، كرافت لاينر ، مانيلا ، دوبلكس ملون ،دوبلكس النيل وتستهدف الشركات التصنيع للسوق المحلي والتصدير.

ملكية أسهم راكتا

تأسست شركة العامة لصناعة الورق - راكتا عام 1958وهى الان خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 وتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تمتلك 78% من اسهم الشركة، فى حين يمتلك القطاع العام والحكومة 12% ، ويمتلك القطاع الخاص 10% من اسهم الشركة.